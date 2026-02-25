Danno e furto in via Dante | l' ennesimo amaro risveglio di un automobilista

Oltre alla movida, agli schiamazzi e all’inciviltà di taluni, il problema più rilevante è rappresentato dal danneggiamento delle auto parcheggiate dai residenti eo dagli avventori. Di cristalli infranti, portiere piegate, oggetti asportati dai veicoli, ne abbiamo ampiamente parlato. Tuttavia, ancora una volta, un malintenzionato ha infranto il vetro di un veicolo, aperto la portiera e portato via della merce. Al malcapitato toccherà riparare anche i danni: "Non se ne può davvero più". 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

All’ennesimo furto del governo a danno del Sud, ora si aggiunge l’umiliazione parlamentareL'articolo analizza le recenti azioni del governo Meloni, evidenziando come le politiche adottate continuino a penalizzare il Sud Italia.

Virtus, amaro risveglio ad Atene: Edwards ne mette 24, ma vince il PanathinaikosLa Virtus Bologna interrompe la serie positiva a Atene, sconfitta dal Panathinaikos 84-71.

Temi più discussi: Tentato furto in tabaccheria: scatta l'allarme e malviventi si danno alla fuga; Ladri dentro una villetta I vicini danno allarme e così il furto fallisce; Tentato furto in tabacchino: scatta l'allarme e malviventi si danno alla fuga; Stalking, furto in casa e danni al fratello: arrestato un uomo a Crotone.

Ladri dentro una villetta I vicini danno allarme e così il furto fallisceA Scaldasole, nel cuore del centro abitato, l’altro giorno un tentativo di furto in una villetta di via Alberto Salvadeo è stato sventato grazie al pronto intervento dei residenti. Una coppia di malin ... laprovinciapavese.gelocal.it

Maxi furto di rame in contrada Casinella: rubati 2.400 metri di cavi, danno da 40mila euroMaxi furto di conduttori in rame dalla linea della bassa tensione di contrada 'Casinella', alla periferia dell’abitato del Comune di Bivona. I predatori dell'oro rosso sono entrati in azione durante ... lasicilia.it

Modica, furto di energia elettrica in agriturismo, arrestata una donna: danno da 70mila euro - facebook.com facebook