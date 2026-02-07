Foggia via Dante nel degrado | residenti esasperati da vandalismo e insicurezza denunciano abbandono e paura

Foggia vive giorni difficili. I residenti di via Dante sono esasperati: vandalismo e insicurezza aumentano di giorno in giorno. La strada sembra abbandonata e molti hanno paura di uscire di casa. La situazione si fa sempre più difficile, e nessuno sembra intervenire concretamente.

Foggia è nel caos, con via Dante al centro di una spirale di degrado e insicurezza che sta mettendo a dura prova i suoi residenti. Auto danneggiate, schiamazzi notturni, furti e un diffuso senso di abbandono: questo è il quadro che emerge da una situazione che, secondo quanto raccolto, si trascina ormai da tempo, a tutte le ore del giorno e della notte. I residenti, esasperati, denunciano una quotidianità segnata da atti vandalici e un clima di crescente preoccupazione per la propria incolumità e quella dei propri beni. La denuncia, giunta a nella giornata di oggi, sabato 7 febbraio 2026, è accompagnata da immagini che documentano l’entità dei danni.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’area di Trento Expo, in via Briamasco, e le zone residenziali limitrofe affrontano da tempo problemi di degrado e insicurezza.

