Enna | il registro che ferma la morte silenziosa over 70

Nella provincia di Enna, si sta avviando un'iniziativa che coinvolge un registro specifico dedicato alle persone over 70. Questo strumento mira a monitorare e prevenire le complicanze legate a una malattia cardiaca spesso asintomatica. L'obiettivo è identificare precocemente i soggetti a rischio e intervenire tempestivamente, con l’intento di ridurre la mortalità legata a questa patologia.

La provincia di Enna sta per diventare il punto di riferimento nazionale per la lotta contro una malattia cardiaca silenziosa ma letale. Il progetto Sicilia-AS, lanciato oggi 17 marzo 2026, mira a mappare e curare la stenosi aortica nella popolazione over 70 attraverso un registro epidemiologico senza precedenti. Questa iniziativa non è solo un atto medico, ma un segnale ed economico forte: dimostra come le realtà interne della Sicilia possano generare modelli innovativi che sfidano gli stereotipi di arretratezza sanitaria del Sud. La regione si prepara a quantificare con precisione una patologia che uccide il 30% dei pazienti non trattati ogni anno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna: il registro che ferma la morte silenziosa over 70 Articoli correlati Il 69% degli studenti ha ricevuto compiti durante le vacanze: l’uso del registro elettronico non si ferma neanche a NataleMolti studenti hanno affrontato le vacanze di Natale con una serie di esercizi da svolgere. La strage silenziosa alla Fincantieri con la morte di 10 operai: "Uccisi dall'amianto, condannati due ex dirigenti"La morte di 10 operai e le gravissime patologie che avevano colpito altri cinque, ammalati di asbestosi a seguito del contatto con l'amianto durante... Approfondimenti e contenuti su Enna il registro che ferma la morte... Temi più discussi: Enna, stenosi aortica negli anziani: al via il progetto Sicilia-AS; Enna si organizza: nasce il Comitato per riaprire il museo Alessi, chiuso da 20 anni; Stenosi aortica negli anziani: a Enna parte il progetto Sicilia-AS per individuare la malattia prima dei sintomi; Fondi UE, maxi-truffa dei pascoli in Sicilia: sequestri per 1,4 milioni di euro tra Enna e Messina. Stenosi aortica, parte da Enna il maxi studio che può cambiare la sanità italianaSi chiama Sicilia-As (aortic stenosis), ed è un registro epidemiologico, gratuito e su base volontaria, promosso dal Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico (Dasoe), per ... strettoweb.com Sanità, da Enna parte il primo registro sulla stenosi aortica: svolta nella prevenzione over 70È dalla provincia di Enna che prende forma un progetto destinato a segnare un cambio di passo nella sanità pubblica italiana. Si chiama Sicilia-AS (Aortic Stenosis) ed è il primo registro epidemiolo ... vivienna.it Mercoledì nuvoloso e instabile su Enna e provincia x.com Incidente ferroviario nella giornata di martedì 17 marzo a Enna. Un treno ha travolto un furgone fermo all’interno di un passaggio a livello, distruggendolo. Disagi sulla linea Palermo-Catania. Circolazione ferroviaria sospesa tra Enna e Leonforte Pirato. Non ris - facebook.com facebook