Enna Alta Crepa nel Centro Storico | Allerta per Possibili Cedimenti e Voragini dopo il Maltempo

Enna Alta è nel caos dopo che una grossa crepa si è aperta ieri nel cuore del centro storico, proprio vicino alla piazza principale, a causa delle forti piogge che da giorni stanno sottoponendo le vecchie strutture a stress. La falla si è formata a causa del rapido assorbimento dell’acqua nelle fondamenta, indebolite da anni di mancati interventi di manutenzione, e ora preoccupa residenti e tecnici che temono possano aprirsi voragini più profonde. Un dettaglio che fa preoccupare ancora di più è che la crepa si è allargata di circa dieci centimetri in poche ore, rendendo urgente una valutazione strutt

Enna Alta nel Panico: Una Crepa Inquietante Solleva Timori di Voragini nel Centro Storico. Enna è in allerta. Una crepa improvvisa si è aperta in una strada del cuore del centro storico, tra piazza San Tommaso e via Libertà, alimentando la paura tra i residenti di un possibile cedimento del terreno e della formazione di una voragine. L'allarme, giunto il 13 febbraio 2026, ha spinto le autorità a correre ai ripari e a promettere verifiche urgenti. La Paura Cresce tra i Selci di Enna Alta. La crepa, documentata da una residente e rapidamente condivisa sui social media, ha immediatamente destato preoccupazione.