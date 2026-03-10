Il presidente della Commissione europea ha commentato la decisione di ridurre l’utilizzo dell’energia nucleare, definendola uno sbaglio strategico. Ha affermato che la diminuzione della quota di energia nucleare nel mix energetico è stata una scelta, e che, a suo avviso, questa decisione rappresenta un errore. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di discussione sulle politiche energetiche europee.

“Il nucleare e le energie rinnovabili, insieme, possono diventare i garanti congiunti di indipendenza, sicurezza dell’approvvigionamento e competitività, se agiamo nel modo giusto ora. Nell’ultimo decennio abbiamo compiuto grandi progressi nel campo delle energie rinnovabili. La situazione del nucleare, purtroppo, è diversa. Mentre nel 1990 un terzo dell’elettricità europea proveniva dal nucleare, oggi si avvicina solo al 15%. Questa riduzione della quota del nucleare è stata una scelta, credo che sia stato un errore strategico per l’Europa voltare le spalle a una fonte di energia affidabile, conveniente e a basse emissioni”. Lo dice la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al al vertice sull’energia nucleare in corso a Parigi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Von der Leyen “Errore strategico voltare le spalle all’energia nucleare”

Articoli correlati

Per von der Leyen è stato un “errore strategico” abbandonare il nucleareRoma, 10 marzo 2026 – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che nel suo primo mandato aveva tracciato il sentiero dell’UE...

Von der Leyen boccia la politica energetica Ue: “Sul ‘No’ al nucleare commesso un errore strategico”. Salvini: “È uscita dalle nebbie”La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, boccia la strategia energetica che ha contribuito a disegnare per l’Unione europea.

Tutto quello che riguarda Von der Leyen Errore strategico voltare...

Temi più discussi: Ue, von der Leyen Errore strategico voltare le spalle all’energia nucleare; Il gruppo de La Sinistra contro von der Leyen: Scandaloso non condannare gli attacchi di Israele e USA in Iran; Mercosur, via all'accordo. Bruxelles parte senza Parigi; Caccia britannici hanno abbattuto droni diretti in Giordania e Bahrein.

Von der Leyen: ridurre il nucleare in Europa è stato errore strategicoInsieme alle rinnovabili è il miglior mix complessivo Milano, 10 mar. (askanews) - L'Europa ha commesso un errore strategico voltando le spalle a una fonte energetica affidabile, conveniente e a ba ... msn.com

Ue, von der Leyen Errore strategico voltare le spalle all’energia nuclearePARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Il nucleare e le energie rinnovabili, insieme, possono diventare i garanti congiunti di indipendenza, sicurezza dell'approv ... italpress.com

Von Essen, ceo di Libra by Wolters Kluwer Italia: «I rischi per l'occupazione Peseranno di più le abilità, che non possono essere replicate, come pensiero critico ed empatia» - facebook.com facebook

Von der #Leyen: ridurre il #nucleare in Europa è stato errore strategico x.com