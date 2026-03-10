Von der Leyen Errore strategico voltare le spalle all’energia nucleare
Il presidente della Commissione europea ha commentato la decisione di ridurre l’utilizzo dell’energia nucleare, definendola uno sbaglio strategico. Ha affermato che la diminuzione della quota di energia nucleare nel mix energetico è stata una scelta, e che, a suo avviso, questa decisione rappresenta un errore. Le sue dichiarazioni arrivano in un momento di discussione sulle politiche energetiche europee.
“Il nucleare e le energie rinnovabili, insieme, possono diventare i garanti congiunti di indipendenza, sicurezza dell’approvvigionamento e competitività, se agiamo nel modo giusto ora. Nell’ultimo decennio abbiamo compiuto grandi progressi nel campo delle energie rinnovabili. La situazione del nucleare, purtroppo, è diversa. Mentre nel 1990 un terzo dell’elettricità europea proveniva dal nucleare, oggi si avvicina solo al 15%. Questa riduzione della quota del nucleare è stata una scelta, credo che sia stato un errore strategico per l’Europa voltare le spalle a una fonte di energia affidabile, conveniente e a basse emissioni”. Lo dice la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento al al vertice sull’energia nucleare in corso a Parigi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
