Von der Leyen | l’energia pulita deve fluire libera nell’UE

L'Energia Pulita Deve Circolare Liberamente: Von der Leyen Spinge per un'Unione Energetica più Forte. La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha ribadito con forza la necessità di accelerare la creazione di una vera Unione dell'Energia nell'Unione Europea, sottolineando come questo passaggio sia fondamentale per ridurre i costi energetici, aumentare la resilienza economica e garantire una maggiore indipendenza strategica. L'appello è arrivato nel corso di un discorso all'Europarlamento, dove il tema della competitività ha assunto un ruolo centrale. Questo ha apparentemente relegato in secondo piano le priorità del Green Deal europeo, ma la Presidente ha chiarito che le due cose sono intrinsecamente legate.

