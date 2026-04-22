Elly Schlein ha indicato la Spagna come esempio nel settore energetico, sottolineando il modello rappresentato dal premier Sanchez. Quest’ultimo è noto per avere posizioni fortemente critiche nei confronti degli Stati Uniti, spesso manifestando un atteggiamento anti-americano. La sua visione si traduce in politiche energetiche che Schlein considera valide e da seguire. La discussione si inserisce nel dibattito sulle strategie energetiche e le influenze politiche tra i diversi paesi.

Per Elly Schlein la Spagna è un modello. Sia perché il premier Sanchez non manca mai di manifestare il suo sfrenato anti americanismo. E con questo la segretaria liscia il pelo per il verso giusto a quella parte di elettorato vetero comunista del Pd. In politica questa cosa ci sta. È legittimo. Sia perché, sempre a suo dire, sarebbe il Paese che ha «investito sulle rinnovabili e oggi sono molto meno dipendenti dal gas, che sia russo o americano». Ma quando le viene fatto notare che la Spagna importa Gas Naturale Liquefatto dalla Russia a bocca di barile, ecco che Elly ti sguscia come un capitone: «Ho già detto come la penso: ora non si può pensare che la soluzione sia il gas russo».🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Energia, perché è sbagliato copiare Sanchez

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