Energia la Francia segue Sánchez | raddoppiati i fondi per elettrificare case e trasporti

La crisi energetica causata dalla guerra in Iran ha portato diversi paesi europei a rivedere le proprie strategie. La Francia ha deciso di aumentare i fondi destinati all’elettrificazione di abitazioni e trasporti, seguendo l’esempio di altri governi europei. La situazione ha spinto le autorità a valutare come affrontare i rincari dei combustibili fossili e a considerare un’accelerazione verso le energie rinnovabili.

La nuova crisi energetica innescata dalla guerra in Iran ha riportato l’Europa davanti a un bivio: reagire allo shock tamponando i rincari dei combustibili fossili oppure accelerare sulla transizione verde. La linea che emerge in queste settimane da Bruxelles è netta. A esporla, senza troppi giri di parole, è la stessa presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen: «Questa è la seconda crisi dei combustibili fossili in pochi anni», ha ricordato la leader dell’esecutivo europeo. E ha aggiunto: «L’unica via d’uscita duratura dalla dipendenza dai combustibili fossili è la modernizzazione, passando alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili e nucleari ed elettrificando l’economia il più rapidamente possibile».🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Fondi raddoppiati per la Sp115 Foggia-Troia, Ciruolo dice no: “Intervento spot, accordo politico a scapito dei cittadini”

La Francia segue il modello australiano e prova a vietare i social network ai ragazziL'Assemblea nazionale ha approvato un disegno di legge che vieta l'accesso a TikTok, Instagram, Facebook e simili.