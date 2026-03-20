Energia Sanchez | Con rinnovabili paghiamo elettricità 14 euro per Megawattora | Italia ne spende oltre 100

Il primo ministro spagnolo ha dichiarato che grazie alle energie rinnovabili la Spagna paga 14 euro per Megawattora di elettricità, mentre in Italia il costo supera i 100 euro. La sua dichiarazione è stata r fatta durante un punto stampa a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, in cui ha illustrato l'impegno del paese verso le energie pulite.

Home > Esteri > Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, ha parlato di come la Spagna stia puntando sulle energie rinnovabili. “Siamo all’avanguardia per quanto riguarda le energie rinnovabili, grazie a un governo che ha saputo investire su questo settore”, ha dichiarato Sánchez. “Sabato 14 marzo abbiamo pagato l’elettricità 14 euro per megawattora: Italia, Francia e Germania, invece, hanno speso oltre 100 euro. Ricordate, 14 contro oltre 100 euro”, ha sottolineato. L’Università Milano-Bicocca ‘si svela’: 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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