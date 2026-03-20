Energia Sanchez | Con rinnovabili paghiamo elettricità 14 euro per Megawattora | Italia ne spende oltre 100

Da lapresse.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro spagnolo ha dichiarato che grazie alle energie rinnovabili la Spagna paga 14 euro per Megawattora di elettricità, mentre in Italia il costo supera i 100 euro. La sua dichiarazione è stata r fatta durante un punto stampa a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, in cui ha illustrato l'impegno del paese verso le energie pulite.

Home > Esteri > Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo a Bruxelles, ha parlato di come la Spagna stia puntando sulle energie rinnovabili. “Siamo all’avanguardia per quanto riguarda le energie rinnovabili, grazie a un governo che ha saputo investire su questo settore”, ha dichiarato Sánchez. “Sabato 14 marzo abbiamo pagato l’elettricità 14 euro per megawattora: Italia, Francia e Germania, invece, hanno speso oltre 100 euro. Ricordate, 14 contro oltre 100 euro”, ha sottolineato. L’Università Milano-Bicocca ‘si svela’: 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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