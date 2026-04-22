Energia elettrica in rialzo | PUN oggi a 0,120 € kWh – 22 Aprile 2026

Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi a 0,120 euro per kilowattora, pari a circa 120 euro per megawattora. Il dato si riferisce al Prezzo Unico Nazionale (PUN), che rappresenta il costo di riferimento all’ingrosso dell’energia in Italia, e si riferisce alla giornata del 22 aprile 2026.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, registra oggi, 22 Aprile 2026, un valore di 0,120 €kWh (120,07 €MWh). Questo dato segna un rialzo del 5,7% rispetto a ieri e si posiziona al di sopra della media degli ultimi 7 giorni (0,111 €kWh), ma ancora al di sotto della media degli ultimi 30 giorni (0,127 €kWh). Il PUN rappresenta il riferimento principale per chi acquista energia nel mercato libero, influenzando direttamente le offerte delle compagnie e, di conseguenza, le bollette delle famiglie e delle imprese. Data PUN (€kWh) Oggi (22 Aprile 2026) 0,120 Ieri 0,113 Media ultimi 7 giorni 0,111 Media ultimi 30 giorni 0,127 Massimo ultimi 30 giorni 0,160 Minimo ultimi 30 giorni 0,089 Cosa significa per le famiglie.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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