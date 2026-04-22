Enel e Arma in prima fila contro le truffe

Da alcuni giorni, i negozi Enel stanno ospitando una serie di incontri dedicati alla prevenzione delle truffe e alla protezione dei clienti. L’obiettivo è sensibilizzare le persone sui rischi legati alle frodi e fornire indicazioni pratiche per riconoscere comportamenti sospetti. Questi appuntamenti sono parte di un’iniziativa promossa dall’azienda per contrastare le attività fraudolente che colpiscono spesso i consumatori.

All’interno dei negozi Enel in questi giorni prenderà il via il nuovo ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle frodi e alla tutela dei clienti. L’iniziativa pensata a beneficio di consumatori e clienti in generale offre un momento di confronto diretto con il personale dell’Arma per.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Enel e carabinieri insieme per la prevenzione contro le truffeAll’interno dei negozi Enel in questi giorni prenderà il via un nuovo ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle frodi e alla tutela dei... Come sventare le tante truffe insieme all’Arma dei CarabinieriLe tecniche delle truffe stanno diventando sempre più complesse, grazie anche all’utilizzo di software o dell’intelligenza artificiale, o subdole,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Enel e Arma dei Carabinieri in prima linea contro le truffe: incontro a Mestre per imparare a difendersi; Enel e Arma in prima fila contro le truffe; Pordenone: Enel e Arma dei Carabinieri contro le truffe; Sicurezza e Prevenzione, Enel e Carabinieri insieme a Lecce contro le truffe. Enel e Arma in prima fila contro le truffeAll’interno dei negozi Enel in questi giorni prenderà il via il nuovo ciclo di incontri dedicati alla prevenzione delle frodi e alla tutela dei clienti. L’iniziativa pensata a beneficio di consumatori ... veneziatoday.it Truffe, come difendersi: Enel e carabinieri insieme a Lecce per un workshop gratuitoLunedì 20 aprile, dalle 11, allo Spazio Enel di via Potenza 8 un incontro aperto ai cittadini su phishing, spoofing e falsi operatori ... lecceprima.it #ADV Team Victoria FOMO o team Victoria Coscienza Una cosa è certa: tutte le strade portano a Made of Energy, la mostra di Enel in collaborazione con TOILETPAPER. Vuoi vederla anche tu Te la porta Enel Milano, Via Dante 5, fino al 3 maggio facebook Capraia dice addio al biodiesel La retromarcia di ENEL mette a rischio “l’isola verde” (e scatta la petizione) x.com