Come sventare le tante truffe insieme all’Arma dei Carabinieri

Le truffe si stanno evolvendo con tecniche sempre più sofisticate, sfruttando software e intelligenza artificiale, oltre a puntare sul rapporto di fiducia o affetto tra vittime e truffatori. L’Arma dei Carabinieri ha avviato campagne di prevenzione e sensibilizzazione per contrastare questi inganni e aiutare le persone a riconoscere i segnali di una frode. Sono stati organizzati incontri e distribuiti materiali informativi nelle comunità locali.

Le tecniche delle truffe stanno diventando sempre più complesse, grazie anche all'utilizzo di software o dell'intelligenza artificiale, o subdole, facendo leva sul legame di fiducia o sull'affetto. Di fronte a metodi sempre più aggressivi ed efficaci, diventa quindi importante saper riconoscere un tentativo di raggiro, cosa fare nel caso in cui se ne subisca uno e le buone regole da seguire per evitarlo. Nella serata di mercoledì 4 marzo nella Sala Consiliare del Comune di Abetone-Cutigliano si è tenuto un incontro formativo, aperto alla cittadinanza, dedicato proprio al tema delle truffe e, in particolare, alla loro prevenzione.