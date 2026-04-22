Endometriosi nel Lazio l' assistenza è da bollino rosso | Mancano percorsi e reti di cura

Nel Lazio, l’assistenza alle donne affette da endometriosi presenta serie criticità. Manca un sistema strutturato di percorsi di cura e reti di supporto dedicati. La situazione evidenzia lacune nel servizio sanitario regionale, con difficoltà nell’offrire un’assistenza tempestiva e coordinata alle pazienti. La carenza di risorse e di strutture specializzate si riflette in un problema ancora aperto nel settore sanitario locale.

Per l’assistenza delle donne che soffrono di endometriosi, nel Lazio, c’è ancora molta strada da fare. A denunciarlo è l’ultimo rapporto della Fondazione Gimbe, che ha fotografato l’organizzazione dei servizi sanitari, in relazione a questa patologia, nelle regioni italiane.Il quadro che arriva.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ancona, c’è un Giulianova in forma. E’ una partita da "bollino rosso" Autostrade, non c'è tregua: code da "bollino rosso" anche oggiTraffico intenso sul nodo genovese anche oggi, martedì 7 aprile: bollino rosso su A7, A10, A12 e A26 tra rientri e cantieri. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Endometriosi, diagnosi fino a 10 anni dopo. Disparità tra Regioni su cure e assistenza. Il report Gimbe; Report Gimbe su endometriosi, 'fino a 10 anni per una diagnosi'; Endometriosi, in Italia fino a 10 anni per la diagnosi e casi sottostimati; Endometriosi, la Campania tra le regioni virtuose: il rapporto Gimbe 2026. ENDOMETRIOSI: FINO A 10 ANNI PER UNA DIAGNOSI. ROCCA LASCIA SOLE LE DONNE DEL LAZIO.Mentre altre Regioni hanno approvato leggi, reti cliniche e centri specializzati, il Lazio resta fermo nell’indifferenza più colpevole ... lagone.it Endometriosi, diagnosi in ritardo di 10 anni: l’Italia divisa in due tra regioni virtuose e zone d’ombra. Report GimbeBologna, 21 aprile 2026 - L’endometriosi è una patologia cronica spesso invalidante che colpisce circa il 10% delle donne in età riproduttiva a livello globale, con rilevanti conseguenze su qualità de ... insalutenews.it e : . Con l’endometriosi e l’adenomiosi non perdi solo la salute. Perdi pezzi di vita. Non è solo il dolore in sé, ma quello che porta con sé: la paura di dire “sì” a un viaggio, una facebook Alle donne affette da #endometriosi bisogna garantire diritti uniformi su tutto il territorio nazionale: diagnosi tempestive e cure appropriate Per la Giornata Nazionale della Salute della Donna, questo obiettivo deve tradursi in una priorità concreta, non solo in u x.com