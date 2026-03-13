Ancona c’è un Giulianova in forma E’ una partita da bollino rosso
Ancona si prepara a una trasferta significativa a Giulianova, dove affronterà una squadra in buona forma. La partita è considerata da
Ancora una trasferta che l’ Ancona dovrà affrontare senza la propria tifoseria. Dopo il bagno di folla con 7mila spettatori al Del Conero per la finale di Coppa Italia, domenica a Giulianova i dorici dovranno fare a meno della spinta del loro pubblico, fermato per ragioni di ordine pubblico. Sarà la quarta volta che succede, in questo campionato. Prima a Castel di Lama contro l’Atletico Ascoli, nella terza giornata del 21 settembre scorso (porte chiuse per tutti), poi a Cattolica contro il San Marino, nella 21esima giornata lo scorso 25 gennaio, divieto imposto per le storiche tensioni con la tifoseria del Rimini, e poi di nuovo per l’inadeguatezza dell’impianto a Pomezia contro l’UniPomezia, 25esima giornata del 22 febbraio scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ancona, c'è un Giulianova in forma. E' una partita da bollino rosso
Ancona lanciata verso la C. Il capolavoro è di Maurizi. Giulianova snodo cruciale
