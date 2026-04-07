Dopo il lungo ponte di Pasqua, le strade si sono riempite di auto e le code continuano a formarsi lungo i principali snodi autostradali. Le previsioni indicano ancora situazioni di traffico intenso, con alcune tratte che registrano code da

Traffico intenso sul nodo genovese anche oggi, martedì 7 aprile: bollino rosso su A7, A10, A12 e A26 tra rientri e cantieri. Le fasce orarie più critiche Il ponte di Pasqua è finito, ma le previsioni sul traffico per oggi, martedì 7 aprile, restano poco incoraggianti. Tra gli ultimi rientri dal mare e la ripresa - dopo mezzogiorno - dei lavori di manutenzione sulla rete autostradale delle riviere, Autostrade per l’Italia segnala diverse fasce orarie da “bollino rosso”. Le criticità maggiori interesseranno soprattutto chi si mette in viaggio dalla riviera verso le città. I disagi sono attesi in particolare sulla A7 in direzione Milano, sulla A10 e sulla A12 verso Genova, oltre che sulla A26 in direzione Gravellona Toce. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Pasquetta di code in autostrada, bollino rosso anche martedìLa situazione più complicata sulla A7, ma anche il 7 aprile i tempi di percorrenza saranno lunghi, previste altre code per tutto il giorno Pasquetta...

Pasqua e Pasquetta 2026, traffico da bollino rosso: quando partire per evitare le codeLe festività di Pasqua 2026 si confermano un banco di prova per la viabilità italiana, con numeri che raccontano una mobilità intensa e difficile da...

Temi più discussi: Autostrade, non c'è tregua: code da bollino rosso anche oggi; Una Liguria da tutto esaurito o quasi per le giornate di Pasqua e Pasquetta sotto il profilo dei turisti. Ma con la fine del ponte lungo ecco le #code lungo le autostrade per il rientro. Dal pomeriggio di questa #pasquetta è bollino rosso su A7 e A26 in direzione N; Buche in autostrada: A14 chiusa di notte per consentire i lavori di ripristino; Gavio si espande in Brasile: gestirà autostrada di 735 km.

Non c'è più pace, ormai dobbiamo disarmare anche le tregueLa proclamazione di una tregua durante un conflitto armato è spesso accolta con un senso di sollievo e comprensibile speranza. È un atto estremamente impegnativo, che ha, storicamente, una sua ... avvenire.it

Tregua in Ucraina fragile e confusa. A Putin serve la vittoriaRoma, 31 gennaio 2026 – La non ben definita e nebulosa tregua del gelo poggia su accordi fragili, senza firma nè protocolli. Si regge su una telefonata che ha viaggiato sulla linea rossa tra Donald ... quotidiano.net

Secondo i dati elaborati da Autostrade per l’Italia, la giornata di Pasquetta sarà caratterizzata da forti flussi di traffico, in particolare nelle ore pomeridiane - facebook.com facebook