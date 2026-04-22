Endometriosi da Whoopi Goldberg a Giorgia Soleri | quando a parlarne sono le star?

L'endometriosi è una malattia cronica che interessa circa una donna su dieci. Nonostante la sua diffusione, molte persone la considerano poco nota o la sottovalutano, e spesso le diagnosi arrivano dopo anni di attesa. Negli ultimi tempi, alcune celebrità hanno deciso di condividere pubblicamente la loro esperienza, portando maggiore attenzione su questa condizione. La discussione pubblica si è così ampliata, coinvolgendo anche personaggi noti del mondo dello spettacolo.

(Adnkronos) – L’endometriosi è una malattia cronica che colpisce circa una donna su dieci, ma continua a essere poco riconosciuta, spesso minimizzata e diagnosticata con anni di ritardo. Il nuovo report dell’Osservatorio Gimbe lo conferma: in Italia possono servire fino a dieci anni per ottenere una diagnosi, con differenze regionali che incidono pesantemente sul diritto alla salute. In questo scenario, un ruolo decisivo lo hanno avuto negli ultimi anni le testimonianze pubbliche di attrici, cantanti, modelle e figure note che hanno scelto di raccontare la propria esperienza, contribuendo a rompere un tabù che per decenni ha confinato il dolore femminile nel silenzio.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Leggi anche: Giorgia Soleri accende i riflettori sull'Endobelly, la pancia da endometriosi: quali sono i sintomi e le cure

Giorgia Soleri mostra la pancia: "Non sono incinta, sono malata. Si chiama endometriosi"Fra pochi giorni ricorre la Giornata Mondiale dell'Endometriosi, istituita per sensibilizzare l'opinione su una malattia cronica e dolorosa che...

Aggiornamenti e dibattiti

Whoopi Goldberg a le Iene: «Endometriosi? Nessuno ne vuole parlare»«L'endometriosi purtroppo è una di quelle cose che accadono alle donne e di cui nessuno vuole parlare», dichiara l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg a Le Iene . La doppiatrice e scrittrice ... ilmattino.it

Whoopi Goldberg a le Iene: «Endometriosi? Nessuno ne vuole parlare»«L'endometriosi purtroppo è una di quelle cose che accadono alle donne e di cui nessuno vuole parlare», dichiara l’attrice premio Oscar Whoopi Goldberg a Le Iene . La doppiatrice e scrittrice ... ilmessaggero.it