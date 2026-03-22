Giorgia Soleri mostra la pancia | Non sono incinta sono malata Si chiama endometriosi

Giorgia Soleri ha condiviso pubblicamente una foto della sua pancia, spiegando di non essere incinta ma di soffrire di endometriosi. La donna ha precisato che si tratta di una malattia cronica e dolorosa, di cui soffrono oltre 3 milioni di donne in Italia. La comunicazione avviene a pochi giorni dalla Giornata Mondiale dedicata a questa condizione.

Fra pochi giorni ricorre la Giornata Mondiale dell'Endometriosi, istituita per sensibilizzare l'opinione su una malattia cronica e dolorosa che colpisce più di 3 milioni di donne in Italia. A voler parlare di questa condizione è stata la scrittrice e influencer Giorgia Soleri, che purtroppo soffre di questa patologia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri) In un video pubblicato sul proprio account Instagram, Giorgia Soleri riprende alcuni messaggi ricevuti dai suoi follower e senza alcun indugio mostra la propria pancia, così che tutti possano vedere uno degli effetti dell'endometriosi. La scrittrice spiega che, per quanto la malattia colpisca molte donne, la società ne parla ancora molto poco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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