Luce e le case del mondo la mostra-percorso di Chiara Tioli a Selvazzano Dentro

Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 10 verrà inaugurata a Palazzo Eugenio Maestri, in via Roma 32 a Selvazzano Dentro, la mostra “Luce e le case del mondo”, progetto artistico ideato e realizzato dalla pittrice padovana Chiara Tioli. L’esposizione resterà aperta al pubblico fino al 28 febbraio 2026.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

