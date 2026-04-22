Il Wall Street Journal ha riferito domenica 20 aprile che il governatore della Banca centrale degli Emirati ha annunciato che il paese sta affrontando una serie di sfide economiche. Tra queste, un aumento del debito pubblico, una fuga di capitali e tensioni legate a conflitti regionali. Questi fattori mettono in discussione la percezione di stabilità economica e finanziaria che in passato ha caratterizzato il paese.

Il Wall Street Journal lo ha confermato domenica 20 aprile: il governatore della Banca centrale degli Emirati Arabi, Khaled Mohamed Balama, ha chiesto al segretario al Tesoro Scott Bessent e a funzionari della Federal Reserve l’apertura di una swap line valutaria — una linea di credito d’emergenza in dollari — durante gli Spring Meetings del FMI a Washington. La notizia conferma ciò che Lettera43 scriveva già a marzo: la narrazione di stabilità emiratina è una costruzione fragile, e i numeri la stanno demolendo. Gli emiratini hanno argomentato che è stata la decisione di Donald Trump ad attaccare l’Iran a coinvolgerli nel conflitto. E hanno aggiunto un dettaglio che suona come una minaccia: se gli UAE finiscono i dollari, potrebbero usare lo yuan cinese per le transazioni petrolifere.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Emirati: il bluff della stabilità tra guerra, debito e fuga di capitali

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