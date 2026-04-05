Guerra in Iran | salvato il pilota Usa disperso Il bluff della Cia Aspra battaglia | due C-130 fatti saltare

Durante un'operazione condotta tra sabato e domenica, le forze americane sono riuscite a recuperare un pilota disperso in Iran. L'intervento è stato descritto come uno dei più rischiosi della storia statunitense di ricerca e salvataggio, secondo quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti. Nel corso dell'azione, sono stati abbattuti due velivoli C-130, e si sono registrate battaglie intense tra le forze coinvolte e le difese iraniane.

WASHINGTON – Il grande bluff iniziale della Cia, centinaia di uomini delle forze speciali mobilitati, un’aspra battaglia notturna e due aerei da trasporto C-130 fatti saltare per evitare che finissero in mani nemiche. Un successo che è “un miracolo di Pasqua”, ha aggiunto il tycoon, che nel suo ultimo aggiornamento ha affermato che il militare salvato come “ferito gravemente”, lanciando nuove e pesanti minacce – in un post su Truth dai toni volgari – “di distruzione” all’Iran se non riaprirà lo Stretto di Hormuz. Lo “stratagemma” della Cia ha gettato le basi per rintracciare il pilota disperso dopo l’abbattimento in Iran del suo caccia F-15E: una “campagna di depistaggio”, basata sulla diffusione della notizia che fosse già stato trovato vivo dagli Usa e che fosse in corso un suo trasferimento via terra per farlo uscire dall’Iran. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Guerra in Iran: salvato il pilota Usa disperso. Il bluff della Cia. Aspra battaglia: due C-130 fatti saltare Leggi anche: Il grande bluff della Cia, la battaglia di notte e i 2 aerei «fatti saltare»: così gli americani hanno salvato il pilota disperso in Iran Leggi anche: Gli Usa mettono in salvo il pilota disperso. I dettagli dell'operazione: le forze speciali, la battaglia notturna e i due aerei «fatti saltare» Le ultime ore di guerra in Medio Oriente: L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad - Agorà 03/03/2026 Temi più discussi: Medio Oriente, abbattuto in Iran un caccia Usa. 'Tratto in salvo un pilota, uno forse catturato'. Colpito l'elicottero che li stava cercando - LIVEBLOG; Teheran, forti esplosioni.. Abbattuti due caccia USA. Salvati due piloti, uno disperso.; Iran: USA recuperano un pilota, Teheran abbatte un altro aereo; Guerra in Iran: salvato il secondo pilota Usa disperso, Trump esulta. Pioggia di missili iraniani su Israele e Kuwait. Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in IranMartedì in Iran sarà la Giornata della centrale elettrica e la giornata del ponte, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile!!! Aprite il maledetto Stretto, pazzi bastardi, o vivrete all'inferno - ... tg24.sky.it Guerra in Iran, news di oggi. Trump: Aprite Hormuz, bastardi. E minaccia di far saltare tutto. Teheran: La regione brucerà. Missile su Haifa: feriti e ...Il tycoon esulta per l’operazione di recupero dell’aviatore, poi torna a provocare l’Iran: Sia lode ad Allah. Infine rassicura: Accordo probabile entro domani. In Libano bombe a 100 metri dall’osp ... quotidiano.net L'intelligenza artificiale e la guerra in Iran e a Gaza; il rap e la violenza tra i ragazzi ieri e oggi; l'amore che finisce "come un centro commerciale, del resto lo siamo tutti, lo sono diventate le nostre case, le nostre persone". Dargen D'Amico nel nuovo album "Dop facebook Che cosa si pensa nei mercati finanziari della guerra nel Golfo. L'analisi di Mark Dowding, Fixed Income CIO, RBC BlueBay AM. x.com