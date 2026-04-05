Guerra in Iran | salvato il pilota Usa disperso Il bluff della Cia Aspra battaglia | due C-130 fatti saltare

Da firenzepost.it 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'operazione condotta tra sabato e domenica, le forze americane sono riuscite a recuperare un pilota disperso in Iran. L'intervento è stato descritto come uno dei più rischiosi della storia statunitense di ricerca e salvataggio, secondo quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti. Nel corso dell'azione, sono stati abbattuti due velivoli C-130, e si sono registrate battaglie intense tra le forze coinvolte e le difese iraniane.

WASHINGTON – Il grande bluff iniziale della Cia, centinaia di uomini delle forze speciali mobilitati, un’aspra battaglia notturna e due aerei da trasporto C-130 fatti saltare per evitare che finissero in mani nemiche. Un successo che è “un miracolo di Pasqua”, ha aggiunto il tycoon, che nel suo ultimo aggiornamento ha affermato che il militare salvato come “ferito gravemente”, lanciando nuove e pesanti minacce – in un post su Truth dai toni volgari – “di distruzione” all’Iran se non riaprirà lo Stretto di Hormuz. Lo “stratagemma” della Cia ha gettato le basi per rintracciare il pilota disperso dopo l’abbattimento in Iran del suo caccia F-15E: una “campagna di depistaggio”, basata sulla diffusione della notizia che fosse già stato trovato vivo dagli Usa e che fosse in corso un suo trasferimento via terra per farlo uscire dall’Iran. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Guerra in Iran: salvato il pilota Usa disperso. Il bluff della Cia. Aspra battaglia: due C-130 fatti saltare

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