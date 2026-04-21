Il dibattito politico si concentra sulla possibilità di allentare il patto di stabilità e crescita, con alcune proposte che prevedono un nuovo piano di investimenti finanziato tramite debito europeo. La questione sarà centrale durante la campagna elettorale, con le parti che si preparano a sostenere questa strategia e a dare eventuali colpe all’Europa in caso di mancato miglioramento economico.

Roma, 21 aprile 2026 – Allentare il patto di stabilità e crescita, e prepararsi a dare la colpa all’Europa se non accade, sarà uno dei mantra della campagna elettorale. Nulla di nuovo. Una deroga al patto di stabilità consentirebbe ai Paesi dell’Eurozona di avere più risorse fiscali da spendere per affrontare l’emergenza. Che oggi sono, sostanzialmente, il caro energia e i timori di recessione se continua la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran. La ricetta, però, è la stessa di sempre: spesa pubblica. Lecito, a volte opportuno. Tre considerazioni. 1) L’emergenza è grave e innegabile, anche se non sempre è tale da giustificare altro debito pubblico nazionale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Patto di stabilità? Meglio un nuovo Pnrr con debito europeo

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