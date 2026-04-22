Lunedì 20 aprile, rapper noto a livello internazionale, ha condiviso sui social una foto per festeggiare i diciotto anni di sobrietà. In occasione di questo anniversario, ha pubblicato un’immagine che lo ritrae mentre sorride, senza fornire ulteriori dettagli sul percorso intrapreso. Si tratta di un momento personale che ha suscitato commenti tra i fan, molti dei quali hanno espresso supporto e auguri di buon proseguimento.

Lunedì 20 aprile Eminem ha raggiunto un traguardo molto speciale: suo diciottesimo anno di sobrietà. Il rapper ha pubblicato su Instagram una foto in cui mostra la sua medaglia d’oro, sulla quale è incisa la frase “to think own self be true” (essere fedeli a se stessi) in lettere nere, mentre all’interno di un triangolo dorato con il numero 18, inciso in numeri romani, si legge “unity, service and recovery” (unità, servizio e recupero). Il cantante di Detroit, al secolo Marshall Bruce Mathers III, ha indossato una maglietta vintage per celebrare la giornata, rendendo omaggio all’album To Tha Rescue del 1991 del collega D-Nice, il secondo e ultimo disco in studio da solista dell’ex membro dei Boogie Down Productions.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Eminem celebra i suoi diciotto anni di sobrietà con una foto speciale

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