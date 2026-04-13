Il Brooklyn Fitboxing di Monteverde celebra i due anni d' apertura con una festa speciale

Venerdì 17 aprile, il centro di allenamento Brooklyn Fitboxing di Monteverde festeggia due anni dalla sua apertura. La celebrazione si svolgerà dopo le 20:00 e vedrà la partecipazione di Giorgio Daviddi e Gabriele Corsi. L’attività si trova in viale dei Colli Portuensi 551. La festa coincide con il secondo anniversario della struttura, che si dedica a sessioni di fitness e boxing.

Una festa speciale dopo le 20:00 con Giorgio Daviddi e Gabriele Corsi. Così venerdì 17 aprile il Brooklyn Fitboxing di Monteverde (viale dei Colli Portuensi 551) festeggerà due anni dalla sua apertura. Una serata ad hoc un brindisi collettivo per la propria community per l’importante traguardo.🔗 Leggi su Romatoday.it Winnie The Pooh compie gli anni e Panini lo celebra con una rivista specialeL’orsetto più amato di sempre e sempre goloso di miele compie un importante traguardo e Panini Comics ha deciso di celebrarlo un albo speciale in suo... Festa del SS Crocifisso, Monreale celebra 4 secoli di storia con un logo specialeMonreale celebra un traguardo storico: il 400° anniversario della Festa del Santissimo Crocifisso.