Emiliano Milza riesumata la salma del padre | sospettato anche di altri due omicidi La madre | È un mostro

È stata riesumata la salma del padre di Emiliano Milza, un uomo di 53 anni già coinvolto in un procedimento per l’uccisione della sua compagna. Secondo le fonti, il sospettato potrebbe essere collegato anche ad altri due omicidi. La madre dell’uomo ha commentato la vicenda definendo il figlio un “mostro”. La procura ha avviato ulteriori accertamenti sulla posizione dell’indagato.

Riesumata la salma del padre di Emiliano Milza, il 53enne già accusato dell'omicidio della compagna Franka Ludwig. È sospettato di aver ucciso anche il genitore e la badante della madre. "È un mostro, forse dopo avrebbe ammazzato anche me", ha detto la mamma in un'intervista.🔗 Leggi su Fanpage.it

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