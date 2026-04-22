Oggi a Firenze è stata effettuata la riesumazione della salma di Adriano Milza, padre di Emiliano Milza, il ristoratore di 53 anni che si trova in carcere da gennaio con l’accusa di aver causato la morte della compagna. L’operazione si è svolta questa mattina e rientra nelle procedure legate all’indagine in corso. Non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sugli esiti dell’autopsia o sulle motivazioni dietro questa decisione.

Firenze, 22 aprile 2026 – E’ stata riesumata oggi, 22 aprile, la salma di Adriano Milza, padre di Emiliano, il restaurant manager fiorentino di 53 anni, in carcere da gennaio con l'accusa di aver fatto uccidere la compagna Franka Ludwig. La procura fiorentina sospetta che l'uomo possa aver ucciso per denaro anche il genitore, deceduto nell'agosto 2022, e ha aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato a carico di Emiliano Milza. Secondo l'accusa il restaurant manager, attraverso «la sistematica somministrazione occulta di dosi crescenti e massive di ipnotici (benzodiazepine) diluite nel vino e nelle pietanze da lui stesse preparate in occasione dei pasti» avrebbe «indebolito progressivamente l'equilibrio psico fisico dell'anziano fino a ad indurgli crisi respiratorie».🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caso Milza, riesumata la salma del padre dell’uomo accusato di aver ucciso la compagna

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