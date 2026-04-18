Franka Ludwig contestati altri due omicidi a Emiliano Milza | avrebbe ucciso anche suo padre e una badante

La Procura ha accusato Emiliano Milza di aver ucciso anche il padre e la badante della madre, oltre alla compagna con cui era stato arrestato a gennaio. L'ex chef si trova attualmente in carcere e le nuove imputazioni si aggiungono alle accuse di omicidio in concorso già formulate nei suoi confronti. Le indagini continuano per chiarire i dettagli di questi episodi.

A Emiliano Milza, ex chef detenuto dallo scorso gennaio con l'accusa di omicidio in concorso della compagna Franka Ludwig, la Procura contesta ora altri due omicidi: quello del padre e quello della badante della madre.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Firenze, contestati altri due omicidi al presunto assassino di Franka LudwigA Emiliano Milza, l'ex chef di 50 anni in carcere da gennaio con l'accusa di omicidio in concorso della compagna Franka Ludwig, la procura di Firenze... Franka Ludwig sedata e uccisa nel bosco, lo zio dell’ex compagno: “Potrebbe aver assassinato anche suo padre”Lo zio di Emiliano Milza, il 50enne accusato di aver ucciso con una complice la compagna Franka Ludwig, trovata morta nel 2025 in un bosco di San... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Compagna uccisa per la polizza vita. L’ex chef accusato di altri due omicidi. Firenze, contestati altri due omicidi al presunto assassino di Franka LudwigL'ex chef avrebbe ucciso anche il padre e la badante della madre. Le accuse sono di omicidio volontario aggravato e frode assicurativa ... tgcom24.mediaset.it Franka Ludwig, nuova svolta: all'ex chef Emiliano Milza contestati altri due omicidi. «Benzodiazepine in cibo e bevande»Possibile svolta nel caso dell'omicidio di Franka Ludwig, la 52enne tedesca trovata senza vita il 2 luglio 2025 lungo il sentiero che conduce ... msn.com