I social network fanno sentire soli i giovani tra i 18 e i 24 anni | ecco i dati di una ricerca americana
Una recente ricerca americana rivela che i social network rendono più soli i giovani tra i 18 e i 24 anni, soprattutto perché passano troppo tempo davanti allo schermo e meno con gli amici di persona. La causa principale sembra essere l’uso eccessivo di piattaforme come Instagram e TikTok, che riducono le occasioni di interazioni reali. Un esempio concreto è che i giovani preferiscono scambiarsi messaggi digitali piuttosto che incontrarsi, e questo atteggiamento alimenta il senso di isolamento.
I social possono essere un’agevolazione per contattare le persone che ci stanno a cuore, ma non possono risolvere i problemi legati alla solitudine. Anzi, possono aggravare certe situazioni. Tanti ragazzi passano il proprio tempo sui social, ma così facendo aumentano la probabilità di sperimentare una condizione di isolamento. Questo è quanto emerge da una ricerca pubblicata sul ‘Journal of American College Health’, che evidenzia come i giovani utenti maggiormente assidui tra i 18 e i 24 anni abbiano il 38% di probabilità in più di provare un distanziamento sociale verso il prossimo. In termini temporali, trascorrere 16 ore a settimana sui social media, oppure 2 ore e più al giorno, è associato a un rischio amplificato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Social network e ansia nei giovani: studio USA rivela un legame complesso tra supporto online e percezione distorta.Uno studio negli Stati Uniti ha scoperto che i giovani che usano frequentemente i social network spesso sperimentano livelli elevati di ansia, che a loro volta influenzano come percepiscono il supporto online.
