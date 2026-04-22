Emergenza Ravenna | l’Ausl trova i nuovi medici per le malattie infettive
L’Ausl di Ravenna ha annunciato di aver selezionato tre medici specializzati in malattie infettive, risolvendo così la carenza di personale nel servizio. La scelta arriva dopo settimane di ricerca e si inserisce in un intervento più ampio per rafforzare l'assistenza sanitaria nella zona. I nuovi professionisti entreranno in servizio a breve, contribuendo a migliorare la gestione delle emergenze sanitarie locali.
L’Ausl di Ravenna ha finalmente individuato i tre professionisti sanitari che assumeranno le mansioni dei medici del reparto di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci, rimasti scoperti a seguito della decisione della Gip Federica Lipovscek di sospendere l’attività di tre medici per dieci mesi. La misura, scaturita dall’inchiesta sui certificati relativi all’idoneità per i centri di permanenza temporanea (CPR), ha colpito anche altri cinque indagati, ai quali è stato imposto il divieto di effettuare le visite specifiche per tali procedure. La gestione dell’emergenza sanitaria tra graduatorie e sinergie interne. Per evitare che il.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Concorso per primario di Malattie infettive a Ribera, l’Asp: “Nessun ritardo, 24 medici hanno rifiutato la commissione”Il direttore sanitario Elia riferisce sulle dimissioni di Rotondo e sull’iter del concorso per l’Unità operativa del Fratelli Parlapiano Elia ricorda...
Certificati anti-rimpatrio, dopo l'interdizione dei medici indagati arrivano i sostituti al reparto di Malattie infettiveL'Ausl di Ravenna ha individuato i tre sanitari che andranno a sostituire i medici del reparto di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Sanità territoriale, l'Ausl Romagna nomina Tiziana Marzulli al Distretto di Ravenna e Paola Ceccarelli alla direzione assistenziale; Anche l’Ausl Romagna aderisce all’(H) Open Day sulla salute della donna; Open Week sulla salute della donna: Tutte le iniziative in AUSL della Romagna; Lancio di tegole dal tetto. Un fascicolo in Procura. Il sindaco: Va curato. Infuria la polemica.
Sanità territoriale, l’Ausl Romagna nomina Tiziana Marzulli al Distretto di Ravenna e Paola Ceccarelli alla direzione assistenzialeDue nuove nomine per rafforzare la sanità territoriale e l’organizzazione dei servizi in Ausl Romagna. Nel corso di una conferenza stampa tenutasi ... ravennanotizie.it
Ravenna, Paola Ceccarelli alla Direzione Assistenziale di Ausl Romagna e Tiziana Marzulli alla guida del Distretto sanitarioNuove nomine per l’Ausl Romagna: la dottoressa Paola Ceccarelli è la nuova direttrice della Direzione Assistenziale Aziendale e la dottoressa Tiziana ... corriereromagna.it
Ravennanotizie.it. . Ravenna, giustizia in emergenza: personale insufficiente, struttura allo sfacelo e servizi a rischio. Leggi l'articolo: https://www.ravennanotizie.it/2026/04/17/giustizia-al-collasso-a-ravenna-grave-carenze-di-personale-aule-a-rischio-chiusura- - facebook.com facebook