L’Ausl di Ravenna ha annunciato di aver selezionato tre medici specializzati in malattie infettive, risolvendo così la carenza di personale nel servizio. La scelta arriva dopo settimane di ricerca e si inserisce in un intervento più ampio per rafforzare l'assistenza sanitaria nella zona. I nuovi professionisti entreranno in servizio a breve, contribuendo a migliorare la gestione delle emergenze sanitarie locali.

L’Ausl di Ravenna ha finalmente individuato i tre professionisti sanitari che assumeranno le mansioni dei medici del reparto di Malattie infettive del Santa Maria delle Croci, rimasti scoperti a seguito della decisione della Gip Federica Lipovscek di sospendere l’attività di tre medici per dieci mesi. La misura, scaturita dall’inchiesta sui certificati relativi all’idoneità per i centri di permanenza temporanea (CPR), ha colpito anche altri cinque indagati, ai quali è stato imposto il divieto di effettuare le visite specifiche per tali procedure. La gestione dell’emergenza sanitaria tra graduatorie e sinergie interne. Per evitare che il.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emergenza Ravenna: l’Ausl trova i nuovi medici per le malattie infettive

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