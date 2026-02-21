Concorso per primario di Malattie infettive a Ribera l’Asp | Nessun ritardo 24 medici hanno rifiutato la commissione

L’Azienda sanitaria di Agrigento ha chiarito che il concorso per il primario di Malattie infettive a Ribera prosegue senza ritardi, nonostante 24 medici abbiano rifiutato di partecipare alla commissione. La procedura non si è fermata e le trattative continuano per garantire la copertura dell’incarico. Un nuovo incontro tra le parti è previsto per questa settimana, mentre si cercano soluzioni per evitare ulteriori ostacoli.

Il direttore sanitario Elia riferisce sulle dimissioni di Rotondo e sull’iter del concorso per l’Unità operativa del Fratelli Parlapiano Elia ricorda inoltre che Rotondo era titolare di un incarico ad alta professionalità ai sensi dell’articolo 15 septies, conferito dall’Asp di Agrigento, “con un trattamento economico sostanzialmente assimilabile a quello di un direttore di Unità operativa complessa”. Non vi sarebbe stata dunque, secondo l’Azienda, alcuna penalizzazione né sul piano professionale né su quello economico. “L’Azienda ha avviato con tempestività le procedure per la nomina della commissione – prosegue Elia – tuttavia il concorso non ha ancora potuto prendere avvio per il ripetuto rifiuto, da parte di ben 24 professionisti interpellati su tutto il territorio nazionale, ad accettare l’incarico di componente esterno della commissione, anche a causa di oggettive difficoltà logistiche. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Natale con l'influenza, focus con il primario di Malattie Infettive: "Non va sottovalutata, complicanze gravi anche tra i giovani"L'influenza invernale può manifestarsi con sintomi variabili, tra cui febbre, dolori e disturbi gastrointestinali.

Visite anti-rimpatrio, quasi tutti indagati i medici di Malattie Infettive: raffica di no al CprI medici del reparto di Malattie Infettive di Ravenna sono sotto inchiesta perché hanno rifiutato di visitare i richiedenti asilo nel Cpr.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.