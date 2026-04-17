Emergenza idrica nel Vastese Confesercenti scrive a Regione e Sasi | Comunità al collasso servono servizi sostitutivi e indennizzi

Nel Vastese, l’emergenza idrica sta causando gravi disagi alle attività commerciali e alla comunità locale. Confesercenti ha scritto alla Regione e al gestore del servizio idrico per chiedere l’attivazione immediata di un servizio sostitutivo, maggiore trasparenza nelle comunicazioni e l’assegnazione di indennizzi alle attività economiche colpite. La richiesta si basa sulla necessità di affrontare la situazione che, secondo quanto riferito, sta portando al collasso alcune parti della comunità.