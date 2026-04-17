Emergenza idrica nel Vastese Confesercenti scrive a Regione e Sasi | Comunità al collasso servono servizi sostitutivi e indennizzi
Nel Vastese, l’emergenza idrica sta causando gravi disagi alle attività commerciali e alla comunità locale. Confesercenti ha scritto alla Regione e al gestore del servizio idrico per chiedere l’attivazione immediata di un servizio sostitutivo, maggiore trasparenza nelle comunicazioni e l’assegnazione di indennizzi alle attività economiche colpite. La richiesta si basa sulla necessità di affrontare la situazione che, secondo quanto riferito, sta portando al collasso alcune parti della comunità.
Un servizio sostitutivo da attivare al più presto, massima trasparenza nelle informazioni e la previsione di indennizzi per le attività economiche colpite. Sono le richieste che la Confesercenti di Vasto e San Salvo ha formulato al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e alla Sasi. “La.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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