Emergenza cinghiali nel Cilento la carne diventa risorsa | al via la filiera controllata

Nel Cilento, la presenza massiccia di cinghiali ha causato problemi agli agricoltori e alle strade. Ora, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni decide di trasformare questa emergenza in un’opportunità. L’idea è di avviare una filiera controllata di carne di cinghiale, così da gestire il problema e allo stesso tempo creare risorse economiche. La strategia ufficializzata oggi punta a regolamentare il prelievo e valorizzare la carne, chiudendo così un ciclo che lega gestione e sviluppo

