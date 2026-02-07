Emergenza cinghiali nel Cilento la carne diventa risorsa | al via la filiera controllata
Nel Cilento, la presenza massiccia di cinghiali ha causato problemi agli agricoltori e alle strade. Ora, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni decide di trasformare questa emergenza in un’opportunità. L’idea è di avviare una filiera controllata di carne di cinghiale, così da gestire il problema e allo stesso tempo creare risorse economiche. La strategia ufficializzata oggi punta a regolamentare il prelievo e valorizzare la carne, chiudendo così un ciclo che lega gestione e sviluppo
Trasformare un'emergenza faunistica in un'opportunità economica strutturata. È questo l'obiettivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni che, con una mossa strategica ufficializzata oggi, tenta di chiudere il cerchio sulla gestione degli ungulati. L'ente ha avviato la creazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it
