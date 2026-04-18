Rinotracheite infettiva dei bovini | ecco la ricetta del Trentino per gli allevatori

Il 15 aprile, presso l’auditorium di Avio, è stato presentato un piano triennale per combattere la rinotracheite infettiva nei bovini nella zona della bassa Vallagarina. Il programma prevede l’implementazione di misure specifiche e l’erogazione di indennizzi agli allevatori coinvolti. La proposta mira a eliminare la malattia dalle stalle locali e a contenere la sua diffusione.

Un programma triennale e indennizzi agli allevatori. Questo il piano per eradicare la rinotracheite infettiva bovina (Ibr) dalle stalle della bassa Vallagarina, presentato nella serata di mercoledì 15 aprile all’auditorium di Avio. Dopo i casi di positività rivenuti recentemente nelle aziende di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Cos'è questa storia del focolaio che ha coinvolto i bovini in TrentinoUn focolaio di rinotracheite infettiva dei bovini è stato isolato in Trentino, in particolare nell’area compresa tra Ala e Avio. Coldiretti Caserta: stop alle pratiche sleali per difendere reddito degli allevatori boviniTempo di lettura: 2 minutiDifendere gli allevatori di bovini da latte dalle pratiche sleali per garantire il giusto reddito e consentire a questa... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: ? Rinotracheite infettiva dei bovini: ecco la ricetta del Trentino per gli allevatori; Ibr in Trentino, oltre 300 bovini malati. Allarme ai confini, la Pat pagherà i controlli al Veneto per 'blindare' le malghe. Tezzele: Situazione sotto controllo; Rinotracheite bovina, diversi contagi negli allevamenti di Avio; Herpes bovino, le mucche venete contagiano quelle trentine: test e confinamento per i capi destinati all'alpeggio. Rinotracheite bovina, diversi contagi negli allevamenti di AvioIn Trentino i primi casi di rinotracheite infettiva bovina (Ibr) si sono registrati la scorsa estate in bassa Vallagarina e hanno comportato l’abbattimento degli animali contagiati. Il fenomeno, dovut ... rainews.it Rinotracheite bovina fra Trentino e Veneto, il piano per debellare il virus lavocedelnordest.eu/rinotracheite-… Un programma triennale e indennizzi agli allevatori. Questo il piano per eradicare la rinotracheite infettiva bovina (Ibr) dalle stalle della bassa Vallag x.com