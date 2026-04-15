Emanuele Filiberto di Savoia si trova al centro di una disputa legale con il cugino Aimone, Duca di Aosta, riguardo alla successione dinastica. La situazione ha generato tensioni all’interno della famiglia reale, con il rischio che possa perdere la sua posizione. Tra le questioni in discussione, si parla anche di un discendente, Adriana, che sembra rimanere fuori da questa controversia. La vicenda coinvolge aspetti giuridici e patrimoniali legati alla storia della famiglia reale.

Emanuele Filiberto di Savoia è di nuovo ai ferri corti con il cugino Aimone, Duca di Aosta per la successione dinastica. E intanto circola una foto di lui insieme ad Adriana Abascal che confermerebbe il ritorno di fiamma dopo la separazione. Emanuele Filiberto di Savoia, lo scontro con il cugino Aimone. Si è riaccesa la tensione tra Emanuele Filiberto di Savoia e suo cugino Aimone d’Aosta per un trono che nemmeno esiste. Da sempre si contendono il ruolo di guida del Casato. Entrambi lo rivendicano ed entrambi hanno le loro ragioni. Da un lato, Emanuele Filiberto, ultimo della dinastia Savoia Carignano, è figlio Vittorio Emanuele, diretto di discendente del Re Umberto II.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia, è crisi dinastica: rischia di perdere tutto. Tranne Adriana

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