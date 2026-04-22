Elon Musk il regalo per il Natale di Roma | 1 mln di dollari alla Capitale

Un imprenditore statunitense ha annunciato di aver deciso di donare un milione di dollari alla città di Roma come regalo per il Natale. La comunicazione è arrivata tramite Andrea Stroppa, referente del patron di Tesla in Italia, che ha reso noto il gesto. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di consegna della donazione.

Ad annunciare la donazione dell'imprenditore statunitense è stato Andrea Stroppa, referente del patron di Tesla in Italia. Tra le iniziative finanziate, si apprende, ci sono scavi, interventi di conservazione e restauro, progetti di documentazione digitale e attività di ricerca. Un sostegno che punta non solo alla tutela materiale dei beni, ma anche allo sviluppo della ricerca scientifica In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato il 21 aprile, Elon Muskha donato un nuovo milione di dollaria sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana. Negli ultimi due anni il totale delle sue donazioni è arrivato a circa quattro milioni di euro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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