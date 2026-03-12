Durante le sedute di Camera e Senato, i parlamentari hanno risposto alle dichiarazioni della premier Giorgia Meloni sull’Iran e la politica estera, con toni spesso accesi. Elly Schlein ha commentato dicendo che la premier “posi la clava” e ha respinto la lotta nel fango. Nel frattempo, l’ex presidente del Consiglio ha espresso il suo dissenso riguardo alle mascherine durante la pandemia di Covid.

Roma – Toni accesi, tra Camera e Senato, nelle repliche alle parole della premier Giorgia Meloni sull’Iran e la politica estera. “Presidente posi la clava, chi ci guarda non merita di guardare la lotta nel fango. Il suo appello all’unità è durato due ore, poi è tornata in lei.”, sono le parole della leader del Pd, Elly Schlein. Il leader pentastellato, volendo, ci va ancora più pesante. “Anche in un momento così drammatico, ha perso l’aplomb e ha iniziato a gettar fango. Ha detto bene non è come noi perché è certo che siamo diversi, a me non sarebbe mai venuto in mente di scendere a un tale livello di spregiudicatezza, ha dimostrato una condotta così priva di scrupoli da paragonare l’attacco di un drone americano per reazione all’attacco all’ambasciata americana Baghdad al silenzio complice di un genocidio per 20. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Elly Schlein: “Meloni posi la clava, no alla lotta nel fango”. L’ira di Conte sulle mascherine Covid

Articoli correlati

Leggi anche: Elly Schlein, teatrino in Aula: "Presidente Meloni, posi la clava"

Leggi anche: Referendum, Schlein: lotta nel fango? Meloni guardi canali social Fdi

Altri aggiornamenti su Elly Schlein

Temi più discussi: Guerra in Iran, Elly Schlein critica la posizione di Meloni: Invece di fare la premier, fa la commentatrice; Schlein a Meloni, posi la clava. Chi ci guarda merita spettacolo diverso; Schlein: Meloni posi la clava, e faccia come Sanchez; Elly Schlein: Meloni posi la clava, no alla lotta nel fango. L’ira di Conte sulle mascherine Covid.

Iran: Schlein a Meloni, presidente, posi la clava verso le opposizioni. Servono cessate il fuoco e ritorno al diritto internazionaleIran: Schlein a Meloni, presidente, posi la clava verso le opposizioni. Servono cessate il fuoco e ritorno al diritto internazionale ... in20righe.it

Iran, Schlein a Meloni: presidente, posi la clavaRoma, 11 mar. (askanews) - 'Presidente, posi la clava. Non è il caso, nella situazione in cui siamo, col mondo che scivola in guerra. Chi la ... notizie.tiscali.it

Sky tg24. . Elly #Schlein risponde a Giorgia #Meloni: “Ci ha messo 12 giorni a dire che questi attacchi sono fuori dal diritto internazionale, ma ora che l’ha detto, ne tragga le conseguenze e dica già ora che escludete anche se ve lo chiedono, l’autorizzazione - facebook.com facebook

#EllySchlein prometteva di cambiare tutto, ma è scesa a patti con i grandi vecchi del partito. Nessun boom di voti. E deve fare concessioni a Conte... x.com