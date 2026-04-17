Il presidente della Juventus sta valutando un investimento che potrebbe portare all'acquisto di una squadra di calcio brasiliana. Si parla di un possibile accordo che coinvolgerebbe il club di Rio de Janeiro, noto come Botafogo. Questa operazione rappresenterebbe un ampliamento delle attività del dirigente, che ha già rafforzato i rapporti con la società torinese. Al momento, non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull'intenzione di portare avanti l'acquisizione.

Elkann rafforza il legame con la Juventus e prepara l’assalto per una storica squadra di calcio brasliana: il Botafogo. Elkann non lascia, anzi raddoppia: nel mirino di Exor c’è il Botafogo. Il legame tra la famiglia Agnelli-Elkann e la Juventus non è mai stato così solido. Nonostante L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Elkann si espande: possibile acquisto del Botafogo?

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