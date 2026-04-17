Elezioni rsu Leonardo Montevarchi | Fiom Cgil prima forza eletti 3 delegati

Alle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie nello stabilimento Leonardo di Montevarchi, la Fiom Cgil si è affermata come prima forza, ottenendo la elezione di tre delegati. L’evento riguarda la Divisione Elettronica e si è svolto nella località Levanella. La tornata elettorale ha visto una partecipazione significativa tra i lavoratori, confermando il ruolo del sindacato nel settore.

Importante risultato per la Fiom Cgil Arezzo alle elezioni per il rinnovo delle rsu nello stabilimento Leonardo di Montevarchi (Arezzo), Divisione Elettronica, situato in località Levanella.La Fiom Cgil si afferma come prima organizzazione sindacale all’interno dello stabilimento, ottenendo 153.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Elezioni Rsu Leonardo Montevarchi: Fiom Cgil Arezzo prima forza, eletti 3 delegatiArezzo, 17 aprile 2026 – Elezioni RSU Leonardo Montevarchi: Fiom Cgil Arezzo prima forza, eletti 3 delegati. Elezioni Rsu Leonardo, la Fiom conferma i delegatiTarantini Time Quotidiano In un momento delicato per il futuro della divisione Aerostrutture di Leonardo, i lavoratori hanno partecipato in modo... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Elezioni RSU, Leonardo Montevarchi (AR): la UILM entra per la prima volta ed elegge il proprio delegato - Uilm. Elezioni rsu Leonardo Montevarchi: Fiom Cgil prima forza, eletti 3 delegatiImportante risultato per la Fiom Cgil Arezzo alle elezioni per il rinnovo delle rsu nello stabilimento Leonardo di Montevarchi (Arezzo), Divisione Elettronica, situato in località Levanella. La Fiom ... arezzonotizie.it Elezioni Rsu Leonardo Montevarchi: Fiom Cgil Arezzo prima forza, eletti 3 delegatiImportante risultato per la Fiom Cgil Arezzo alle elezioni per il rinnovo delle RSU nello stabilimento Leonardo di Montevarchi, Divisione Elettronica, situato in località Levanella ... lanazione.it