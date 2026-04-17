Elezioni Rsu Leonardo Montevarchi | Fiom Cgil Arezzo prima forza eletti 3 delegati

Nelle recenti elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria presso lo stabilimento di Leonardo a Montevarchi, la Fiom Cgil di Arezzo si è confermata come il sindacato più rappresentato, ottenendo il maggior numero di preferenze e conquistando tre delegati. L’affluenza alle urne è stata significativa e il risultato riflette la preferenza dei lavoratori per questa organizzazione. Le elezioni si sono svolte senza particolari criticità e i delegati eletti rappresentano le diverse aree produttive dello stabilimento.

Arezzo, 17 aprile 2026 – Elezioni RSU Leonardo Montevarchi: Fiom Cgil Arezzo prima forza, eletti 3 delegati. Importante risultato per la Fiom Cgil Arezzo alle elezioni per il rinnovo delle RSU nello stabilimento Leonardo di Montevarchi (Arezzo), Divisione Elettronica, situato in località Levanella. La Fiom Cgil si afferma come prima organizzazione sindacale all’interno dello stabilimento, ottenendo 153 voti su 356 voti validi ed eleggendo 3 delegati RSU: Marco Bonaccini, Francesca Montecchi e Francesca Guerrera. Le elezioni rappresentano un momento importante di partecipazione democratica, con un’ampia adesione delle lavoratrici e dei lavoratori, e confermano il radicamento della Fiom Cgil in uno stabilimento strategico per il territorio e per il gruppo Leonardo.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Elezioni Rsu Leonardo Montevarchi: Fiom Cgil Arezzo prima forza, eletti 3 delegati Notizie correlate Elezioni Rsu Leonardo, la Fiom conferma i delegatiTarantini Time Quotidiano In un momento delicato per il futuro della divisione Aerostrutture di Leonardo, i lavoratori hanno partecipato in modo... La Femca Cisl AbruzzoMolise vince le elezioni Rsu alla Barberini di Città Sant’Angelo: eletti 4 delegatiLa lista Femca Cisl ha raccolto 188 voti, pari al 41,6%, su un totale di 452 lavoratrici e lavoratori votanti, risultando nettamente la più votata...