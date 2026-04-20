Manfredonia Mangano sulle elezioni provinciali | Il risultato dimostra quanto sia fondamentale fare squadra come comunità

Sono state completate le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia. Il risultato ha evidenziato l'importanza di lavorare insieme come comunità per raggiungere obiettivi comuni. Questa consultazione ha coinvolto diverse rappresentanze locali e ha visto la partecipazione di cittadini e candidati in un processo che si è svolto secondo le procedure previste dalla legge. Ora si attendono i verdetti ufficiali e le eventuali conseguenze politiche.

Manfredonia, Mangano sulle elezioni provinciali: "Il risultato dimostra quanto sia fondamentale fare squadra come comunità" si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia. Nonostante l’esito finale non mi veda tra gli eletti, il mio sentimento oggi è di profonda gratitudine per il risultato raggiunto. Voglio ringraziare di cuore i colleghi e le colleghe che hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti, credendo in un progetto di rilancio per il nostro territorio e per la nostra amata Manfredonia. Ogni voto ricevuto rappresenta un impegno che continuerò a onorare, giorno dopo giorno, tra i banchi del nostro Consiglio Comunale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Mangano sulle elezioni provinciali: “Il risultato dimostra quanto sia fondamentale fare squadra come comunità” Notizie correlate Leggi anche: Elezioni Provinciali, Forza Italia: “Grave che non sia arrivato nessun voto da Manfredonia” Tavolo sulle case di comunità, Regione Veneto accelera: «Fare squadra è un imperativo»Il giorno successivo alla firma del “Patto con i sindaci della sanità”, il Veneto ha già dato concretezza agli impegni presi con l’avvio del primo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Foggia al voto per il Consiglio provinciale: presentate 5 liste per 48 candidati VIDEO; ELEZIONI PROVINCIALI DEL 19 APRILE: NOBILETTI PRESENTA LA LISTA LA PROVINCIA SEI TU. È RAPPRESENTATIVA DI TUTTI I TERRITORI; Provincia al voto: 773 amministratori locali chiamati a scegliere il nuovo Consiglio; Road to 19 aprile: Manfredonia al centro del risiko provinciale. Elezioni Provincia di Foggia, Mangano: Gratitudine per il risultato, continuerò a lavorare per il territorioElezioni Provincia di Foggia, Mangano: Gratitudine per il risultato, continuerò a lavorare per il territorio FOGGIA – Si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia. statoquotidiano.it Fattore ZERO. Manfredonia, la città che ha smesso di contàreC’è un modo, quasi crudele, per misurare la salute politica di una città: non guardare soltanto chi vince le elezioni (ultime quelle per il rinnovo del consiglio provinciale) ma verificare dove quella ... statoquotidiano.it Quotidiano l'Attacco. . PORTUALITÀ PUGLIESE In questo scenario emerge il progetto del porto alti fondali di Manfredonia, considerato strategico per tutta la Capitanata. Leggi qui ---> https://tinyurl.com/3wdtyc82 #lattacco #adspmam #porto #manfredonia facebook