Elezioni e scuola sede di seggio | possibile impiego personale ATA in altri plessi

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato, tramite una nota del Dipartimento per il sistema educativo datata 1° aprile 2026, le direttive relative alle prossime elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. In particolare, si prevede la possibilità di impiegare il personale ATA in altri plessi scolastici come sede di seggio, in conformità con le indicazioni del Ministero dell’Interno.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con nota del Dipartimento per il sistema educativo del 1° aprile 2026, ha trasmesso alle istituzioni scolastiche le indicazioni del Ministero dell’Interno in vista delle prossime elezioni amministrative nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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