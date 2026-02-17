Elezioni comunali Cresce il progetto di Griffo | nuove adesioni rafforzano Insieme per la Città

Michele Griffo vede aumentare le adesioni al suo progetto civico, “Insieme per la Città”, dopo che diversi cittadini e piccoli imprenditori hanno scelto di sostenere la sua candidatura. La crescita di sostegno si manifesta anche attraverso incontri nelle piazze e appuntamenti pubblici, dove sempre più persone si avvicinano per condividere idee e proposte.

Cosentino, Grassia, Di Paola e Astarita entrano nel percorso aggregativo: il cantiere resta aperto in vista dei prossimi appuntamenti pubblici Prosegue con ritmo costante il processo di consolidamento attorno al progetto civico promosso dal presidente Michele Griffo. L'associazione Insieme per la Città amplia la propria rete territoriale e registra nuove adesioni che rafforzano l'impianto organizzativo e programmatico. A entrare ufficialmente nel percorso sono Crescenzo Cosentino, Giorgio Grassia, Aniello Di Paola e Concetta Astarita, detta Tina. La loro partecipazione attiva consolida una squadra che punta a strutturarsi in maniera coesa, con l'obiettivo dichiarato di costruire un'alternativa credibile per il futuro amministrativo della città. Elezioni comunali, l'ex sindaco Griffo fa sul serio: ecco le prime adesioni per la candidatura L'ex sindaco Michele Griffo si muove con decisione in vista delle prossime elezioni comunali. Elezioni comunali 2026. 'Insieme per la città', cresce l'entusiasmo: c'è anche MeryEva A Trentola Ducenta il progetto civico "Insieme per la Città" cresce di giorno in giorno. Tra le nuove adesioni si segnala quella di Maria Della Puca, conosciuta come MeryEva, che ha formalizzato il proprio sostegno al presidente Michele Griffo e al progetto Insieme per la Città.