Elezioni comunali 2026 ' Insieme per la città' cresce l' entusiasmo | c' è anche MeryEva

A Trentola Ducenta il progetto civico “Insieme per la Città” cresce di giorno in giorno. Sempre più persone si avvicinano, sostenendo il presidente Michele Griffo e il suo percorso verso le elezioni comunali del 2026. Tra le nuove adesioni, spicca anche quella di MeryEva, che si unisce alla squadra per rafforzare il fronte e portare avanti il programma. La campagna si fa più intensa, e i cittadini mostrano entusiasmo per questa iniziativa che vuole coinvolgere tutta la comunità.

Prosegue il percorso di adesioni e sostegno attorno alla figura del presidente Michele Griffo e al progetto civico "Insieme per la Città", che continua a raccogliere consenso e partecipazione sul territorio di Trentola Ducenta.Dopo le disponibilità già annunciate nei giorni scorsi, nuove presenze. Tra le nuove adesioni si segnala quella di Maria Della Puca, conosciuta come MeryEva, che ha formalizzato il proprio sostegno al presidente Michele Griffo e al progetto Insieme per la Città.

