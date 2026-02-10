Elezioni comunali 2026 ' Insieme per la città' cresce l' entusiasmo | c' è anche MeryEva

Da casertanews.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Trentola Ducenta il progetto civico “Insieme per la Città” cresce di giorno in giorno. Sempre più persone si avvicinano, sostenendo il presidente Michele Griffo e il suo percorso verso le elezioni comunali del 2026. Tra le nuove adesioni, spicca anche quella di MeryEva, che si unisce alla squadra per rafforzare il fronte e portare avanti il programma. La campagna si fa più intensa, e i cittadini mostrano entusiasmo per questa iniziativa che vuole coinvolgere tutta la comunità.

Prosegue il percorso di adesioni e sostegno attorno alla figura del presidente Michele Griffo e al progetto civico “Insieme per la Città”, che continua a raccogliere consenso e partecipazione sul territorio di Trentola Ducenta.Dopo le disponibilità già annunciate nei giorni scorsi, nuove presenze.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

