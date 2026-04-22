Elezioni comunali 2026 a Varmo | la lista Primavera per Varmo

A Varmo si avvicinano le elezioni comunali del 2026, con la lista “Primavera per Varmo” che ha presentato i propri candidati. La formazione sostiene il candidato sindaco Pierino Biasinutto, e tra i nomi inseriti nella lista figurano diversi aspiranti consiglieri. La presentazione ufficiale è avvenuta nelle scorse settimane, mentre i candidati si preparano a raccogliere le preferenze degli elettori in vista delle urne.

Gli aspiranti consiglieri della lista “Primavera per Varmo” a sostegno del candidato sindaco Pierino Biasinutto.ROSA LETIZIA FABRIS detta ROSELLAnata il 11081959 a VARMO (UD)OSCAR VERNIER detto OSCARnato il 18051957 a TORINOISABELLA TAIAROLnata il 10081978 a LATISANA (UD)MICHELE.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 a Varmo: la lista "Per Varmo Vil di Var"Gli aspiranti consiglieri della lista "Per Varmo Vil di Var" a sostegno del candidato Massimiliano Gattolini. Inaugura "Ill giardino dei tulipani" a Roveredo di VarmoIl tulipano simboleggia principalmente l'amore sincero, perfetto ed eterno, oltre a rappresentare la rinascita, la vivacità e la primavera. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Amministrative 2026 - Il Vademecum Anci con gli adempimenti per la tornata elettorale di maggio; Elezioni comunali 2026, le informazioni per la presentazione delle candidature; Elezioni comunali 2026: Avviso aperture straordinarie per presentazione candidature; Elezioni amministrative: il 24 e il 25 maggio si vota in 37 comuni del Lazio. Elezioni Comunali Messina, Basile presenta le prime sei liste di candidati al consiglio comunaleDoppio appuntamento con la presentazione delle prime sei liste a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. Si terrà mercoledì 22 aprile alla Galleria Vittorio Emanuele la presentazione delle lis ... strettoweb.com Elezioni comunali 2026, si vota in 11 comuni tra Novara e il Vco: le date e la mappa del votoLe amministrative si terranno come lo scorso anno a fine maggio. Nel novarese andranno al voto sei comuni, tra cui Trecate. Nel Vco, cinque ... novaratoday.it Elezioni comunali a Santa Teresa, scende in campo il deputato Dario Giagoni: «Mi candido sindaco» Guiderà la lista civica “Oltre le bocche” - facebook.com facebook Elezioni Comunali Imola 2026: cinque nomi in corsa x.com