Elezioni comunali 2026 a Varmo | la lista Per Varmo Vil di Var

Gli aspiranti consiglieri della lista "Per Varmo Vil di Var" a sostegno del candidato Massimiliano Gattolini.AURA COSATTOnata il 26081977 a UDINEGABRIELE TONIZZOnato il 25031985 a LATISANA (UD)ALESSANDRO MARCATTOnato il 17051984 a LATISANA (UD)BRUNO DEL TOSOnato il 08051996 a.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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