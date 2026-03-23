Inaugura Ill giardino dei tulipani a Roveredo di Varmo

Il tulipano simboleggia principalmente l'amore sincero, perfetto ed eterno, oltre a rappresentare la rinascita, la vivacità e la primavera. Nel linguaggio dei fiori, è un dono ideale per esprimere onestà, ammirazione o per chiedere scusa (Treccani). Importato in Europa nel ‘600, oggi è il tulipano olandese, con le sue tantissime varietà, tra i fiori più diffusi nel mondo. Tra i coltivatori friulani, Denis Comisso, che l’anno scorso, a Roveredo di Varmo ha inaugurato Il Giardino di Tulipani, nato dalla collaborazione con Roberta Presti e con Ad Smets e Sjaak Verweij, due olandesi che hanno trovato casa in Friuli, dove gestiscono anche una bella galleria d' arte, in Villa Valetudine a Camino al Tagliamento. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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