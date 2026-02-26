Progetto sicurezza | la Polizia locale di Rivignano Teor Bertiolo e Varmo parla con la gente

La Polizia locale dei Comuni di Rivignano Teor, Bertiolo e Varmo si impegna a rafforzare il rapporto con la comunità attraverso incontri e iniziative dedicate. L’obiettivo è ascoltare le esigenze dei cittadini e favorire un dialogo diretto. Questi interventi rientrano nel progetto di sicurezza promosso con fondi regionali, che mira a creare un ambiente più sicuro e partecipato.

Nell'ambito dei progetti di sicurezza dei Comuni di Rivignano Teor, Bertiolo e Varmo, finanziato con fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comando di Polizia locale, in collaborazione con l'U.T.E. sezione di Rivignano Teor e Varmo, ha predisposto una serie di incontri pubblici. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

