Elezioni comunali 2026 a Varmo | la lista Per Varmo | presenza ascolto cura - Spagnol sindaco

Gli aspiranti consiglieri della lista "Per Varmo: presenza, ascolto, cura - Spagnol sindaco" a sostegno del candidato sindaco Angelo Spagnol.ANTONELLA IACUZZInata il 30071971 a UDINEMASSIMO DELLA SIEGAnato il 29081964 a UDINE (UD)TOMMASO FERRUCCIO MARIA PIVETTAnato il 25081988 a LATISANA.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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