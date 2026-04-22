Elezioni comunali 2026 a Varmo | la lista Per Varmo | presenza ascolto cura - Spagnol sindaco

Da udinetoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli aspiranti consiglieri della lista "Per Varmo: presenza, ascolto, cura - Spagnol sindaco" a sostegno del candidato sindaco Angelo Spagnol.ANTONELLA IACUZZInata il 30071971 a UDINEMASSIMO DELLA SIEGAnato il 29081964 a UDINE (UD)TOMMASO FERRUCCIO MARIA PIVETTAnato il 25081988 a LATISANA.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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