Elezioni Candidata sindaco pronta a gettare la spugna | potrebbe toccare all' ex primo cittadino

A Portico di Caserta, le elezioni comunali si avvicinano e i tempi per la presentazione delle liste scadono sabato 25 aprile alle 12. La candidata sindaco della coalizione di maggioranza non ha ancora ufficializzato la sua candidatura, lasciando incertezza sulle possibili scelte del centrodestra. La situazione crea tensioni tra gli esponenti politici locali, mentre l’ex primo cittadino potrebbe essere chiamato a tornare in campo.

Ore frenetiche a Portico di Caserta in vista delle imminenti elezioni comunali. Sabato 25 aprile alle ore 12 scadono i termini per la presentazione delle liste e l'ex maggioranza è ancora in alto mare, al punto che rischia di perdere anche la candidata sindaco.Anna Gravina, infatti, sarebbe sul.🔗 Leggi su Casertanews.it

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