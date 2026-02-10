Eugenio Giani e Movimento 5 stelle ai ferri corti in Toscana | al centro i costi di assessori e consiglieri

La tensione tra Eugenio Giani e il Movimento 5 stelle in Toscana sale di colpo. I rapporti tra il governatore e i pentastellati si surriscaldano, soprattutto sui costi di assessori e consiglieri. Dopo l’accordo siglato a metà estate, le divergenze diventano evidenti e rischiano di complicare la stabilità della giunta regionale. I dettagli sui costi e le spese pubbliche sono al centro delle polemiche, che si fanno sempre più dure.

Sull’accordo in 23 punti tra il centrosinistra di Eugenio Giani e il Movimento 5 stelle, siglato nell’agosto scorso, alita il vento della tensione politica. Motivo? L’ipotesi che il cambiamento dello statuto regionale (già approvato in prima lettura, ne servirà un’altra nelle prossime settimane per la conferma definitiva) introduca un nono assessore. Ad oggi non è possibile superare la soglia degli otto assessori, ma Giani ne vuole nove, e non è una richiesta di poco conto perché essa comporta l’aumento del costo di segretari e collaboratori. “Regione, staff da 5 milioni. Maxi contratto a Manzione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Eugenio Giani e Movimento 5 stelle ai ferri corti in Toscana: al centro i costi di assessori e consiglieri Approfondimenti su Giani Movimento5Stelle Triberti e Merlotti consiglieri speciali del governatore Eugenio Giani Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha recentemente annunciato le nomine di Triberti e Merlotti come nuovi consiglieri speciali. Campania, proclamati gli eletti del Movimento 5 Stelle: Micillo augura buon lavoro ai nuovi consiglieri regionali La Campania si prepara a un nuovo capitolo politico con la proclamazione degli eletti del Movimento 5 Stelle. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giani Movimento5Stelle Argomenti discussi: Giani e M5S ai ferri corti: lo scontro è sui costi della politica in Toscana; Il centro sinistra si presenta compatto in attesa del candidato. Giani strizza l'occhio a Rondine; In Toscana frana il 72% del territorio, la Regione è l’unica in Italia con monitoraggio satellitare; Eugenio Miccini. Anche il silenzio è parola a Palazzo Guadagni Strozzi Sacrati di Firenze per un mese. Il centro sinistra si presenta compatto in attesa del candidato. Giani strizza l'occhio a RondineLa citazione della cittadella guidata da Vaccari non passa inosservata mentre in sala ci sono altri due possibili candidati a sindaco ... arezzonotizie.it Giani chiama il Pd alla prova della maturità: Grande unità in vista delle elezioni nei comuniIl partito impegnato a rafforzare la propria identità e il proprio perimetro politico all’interno del campo largo ... corrierediarezzo.it Eugenio Giani facebook Sabato 17 gennaio 2026 il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha visitato l’Ospedale Santa Maria alla Gruccia a Montevarchi. Il governatore ha rassicurato i sindaci della zona distretto del Valdarno Aretino preoccupati per il reparto Ginecologia x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.