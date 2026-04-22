Elettra Lamborghini ha espresso insoddisfazione riguardo all’intervista rilasciata nel programma televisivo Belve condotto da Francesca Fagnani. La cantante ha dichiarato di non aver apprezzato il modo in cui sono state trattate alcune domande e ha spiegato i motivi del suo disappunto. La dichiarazione è arrivata attraverso una comunicazione pubblica, in cui ha commentato il suo intervento nel talk show.

Elettra Lamborghini si è pentita dell’intervista rilasciata nel programma Belve di Francesca Fagnani. Di nuovo. Se la prima volta, la cantante si era rifiutata di firmare la liberatoria e aveva tolto la possibilità alla Rai di rendere pubbliche le sue dichiarazioni, stavolta ha acconsentito che la chiacchierata con la giornalista andasse in onda. Quanto andato in onda martedì 21 aprile, tuttavia, non l’ha soddisfatta per niente. Elettra Lamborghini ha confidato sui social di non essere rimasta positivamente colpita da quanto andato in onda: “Non mi è piaciuta l’intervista”. Si ritiene responsabile del risultato poco soddisfacente: “Faccio mea culpa, non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Elettra Lambroghini sull’intervista a Belve: “Non mi è piaciuta, ecco perché”

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